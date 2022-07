भरतपुर. जिले के बरसो का नगला गांव में एक 8 साल के बच्चे की पोखर में डूबने से मौत हो (8 year old boy drowned in puddle in Bharatpur) गई. बालक अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था. पैर फिसलने से पोखर में जा गिरा. परिजन बालक को आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने बताया कि 8 वर्षीय वरुण स्कूल से आने के बाद गांव में पोखर किनारे अपने छोटे भाई ऋषि के साथ खेल रहा था. इसी दौरान अचानक से वरुण का पैर फिसल गया और सीधे पोखर में जा (Kid fell down in puddle in Bharatpur) गिरा. वरुण के पोखर में गिरते ही छोटा 6 वर्षीय भाई ऋषि रोने लगा. ऋषि के रोने की आवाज सुन कर लोगों की भीड़ जुट गई. उधर सूचना पाकर वरुण के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. तब तक लोगों ने वरुण को पोखर से बाहर निकाल लिया. परिजन वरुण को लेकर आरबीएम अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने वरुण को मृत घोषित कर दिया. मृतक वरुण के पिता वेल्डिंग का काम करते हैं. वरुण की एक बड़ी बहन और छोटा भाई है.

