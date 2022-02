बाड़मेर. गेहूं गांव के लोगों के लिए रविवार का दिन बड़ी सौगात लेकर आया. बाड़मेर नगर परिषद और जेएसडब्ल्यू कि ओर से लाखों रुपए खर्च कर (waste disposal plant in Barmer) कचरा निस्तारण के लिए प्लांट लगाया गया. इसका उद्घाटन राज्य गो सेवा आयोग अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने (MLA Mevaram Jain inaugurated the waste disposal plant in Barmer) किया.

राजस्थान के बाड़मेर जिले के गेहूं गांव के लोग पिछले कई वर्षों से नरकीय जीवन जीने को मजबूर थे. क्योंकि यहां पूरे शहर का कचरा नगर परिषद की ओर से डंपिंग यार्ड में डाला जा रहा था. जिसकी गंदगी की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी और यहां तक कि लोग आए दिन बीमार हो रहे थे. जिसके चलते लगातार आंदोलन भी किया जा रहा था. ऐसे में रविवार को बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु और नगर परिषद के सभापति दिलीप माली ने विधिवत रूप से उद्घाटन कर गेहूं गांव के लोगों को बड़ी सौगात दी.

राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कचरा निस्तारण प्लांट का किया उद्घाटन

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि शहर भर का कचरा गेहूं गांव में डाला जा रहा था और कचरे के ढेर लगाए थे और इस कचरे की दुर्गंध की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां और बीमारियां भी हो रही थी. ऐसे में आज लाखों रुपए खर्च कर जो प्लांट लगाया गया है उम्मीद है कि जल्द ही इस कचरे का निस्तारण किया जाएगा. जिससे सभी गांव वालों को परेशानी से निजात मिलेगी.

नगर परिषद के सभापति दिलीप माली ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद के द्वारा जेएसडब्ल्यू के सहयोग से यहां पर 50, लाख रुपए से कचरा निस्तारण का प्लांट लगाया गया है. जिसका आज विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया. बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोक बंधु ने कहा कि नगर परिषद कि ओर से शहर का कचरा शहर से दूर गेहूं गांव में डाला जा रहा था, जिसकी वजह से यहां पर लोगों को काफी परेशानी हो रही थी. ऐसे में इस प्लांट के उद्घाटन से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी.