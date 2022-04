बाड़मेर. जिले के सिवाना क्षेत्र में एक पैंथर पानी के टांके (Panther dies after falling in water tank in Barmer ) में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर (forest department team took out the body water) पैंथर के शव को टांके से बाहर निकाला. मृत पैंथर का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

बाड़मेर के उप वन संरक्षक संजय भादू ने बताया कि सिवाना क्षेत्र के सेवाली गांव में सुनसान इलाके में बने एक टांके में एक पैंथर का शव मिला है. संभवतः पैंथर भोजन व पानी की तलाश में भटकता हुआ वहां आया होगा. टांके में पानी नहीं है लेकिन कुछ पक्षी जरूर है, उन्हें अपना शिकार बनाने के चक्कर में या पानी की तलाश में पैंथर टांके में गिर गया. उन्होंने बताया कि सिवाना क्षेत्र के कुंडल इलाके में पैंथरों का मूमेंट अक्सर देखा जाता है, शायद यह भी वहीं से आया हो.

उन्होंने बताया कि पैंथर की मौत पानी के अभाव में हुई है या फिर टांके में गिरने से हुई है, इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा. डीएफओ संजय भादू के अनुसार गर्मी के मौसम में वन विभाग की ओर से वन्य क्षेत्र में पानी की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार गर्मी कुछ पहले आ गई है और पानी की व्यवस्था को लेकर हमने डिमांड भेज रखी है. उप वन संरक्षक संजय भादू के मुताबिक पैंथर की इस तरह की मौत की घटना पहले कभी नहीं हुई है. अधिकतर मामले रोड एक्सीडेंट से जुड़े होते हैं, लेकिन टांके में गिरकर पैंथर की मौत का मामला इलाके में पहली बार सामने आया है.