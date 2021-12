बाड़मेर: जिले कि बालोतरा थाना इलाके के कालूड़ी गांव के पास 2 गैस टैंकर और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत (Accident On Mega Highway Barmer) हो गई. भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद टैंकर से गैस लीक (Gas Leak On Mega Highway At Barmer) होना शुरू हो गया जिसके बाद बालोतरा पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे.

जोधपुर से आइओसी गैस टर्मिनल (IOCL Team For Jodhpur) की स्पेशल टीम पहुंची है. जानकारी के मुताबिक देर रात मेगा हाईवे पर बालोतरा से बगुण्डी के पास मेगा हाईवे पर ट्रक व 2 टैंकर आपस मे भीड़ गए. एक टैंकर पलट गया और टैंकर से रिसाव होना शुरू हो गया. हादसे में मृतक ड्राइवर के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है. घायलों को बालोतरा के अस्पताल भर्ती करवाया गया है मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है.

हादसे के बाद मेगा हाईवे पर लम्बा जाम (Jam On Mega Highway After Big Accident) लग गया जिसके बाद कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गई. बालोतरा पुलिस हादसे में वाहनों को सड़क के किनारे करने के लिए मशक्कत कर रही है. वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है. स्पेशल टीम से गैस रिसाव को नियंत्रित करने का प्रयास (IOCL Team For Jodhpur) कर रही है.