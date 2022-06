बाड़मेर. जिले में एक दोस्त ने अपने दोस्त को उसके घर से करीब 50 किलोमीटर दूर बुलाकर उसके साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया है. इतना ही नहीं आरोपी ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले दोनों की दोस्ती हुई थी. मामले की सूचना पर पुलिस ने फौरन आरोपी को (sexual abuse with boy in Barmer) दस्तयाब कर लिया है. बताया जा रहा है कि जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी युवक से कुछ समय पहले ही आरोपी ने दोस्ती की थी. दोनों घंटों व्हाट्सएप पर बातें करते थे. ऐसे में एक दिन आरोपी ने पीड़ित को घर से 50 किलोमीटर दूर बाड़मेर बुलाया. जहां आरोपी ने पीड़ित को एक धर्मशाला के कमरे में ले जाकर उसके साथ कुकर्म की किया. आरोपी ने पीड़ित को जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर जान से मारने की धमकी दी. इतनी ही नहीं उसने पीड़ित का अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को फॉरवर्ड (sexual abuse with boy in Barmer) कर दिया.

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़ित ने बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है. इस पूरे मामले को दीपक भार्गव ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को धर दबोचने के निर्देश दिए. वहीं बाड़मेर के उपाधीक्षक आनंद सिंह राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित ने रिपोर्ट पेश कर बताया था कि जिले के धर्मशाला में आरोपी ने उसके साथ कुकर्म किया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच की और पीड़ित का मेडिकल करवाया . मेडिकल जांच में पीड़ित के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी (sexual abuse with boy in Barmer) को दस्तयाब कर लिया.