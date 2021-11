बाड़मेर: राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी (Hemaram Chaudhary In Bikaner) इन दिनों अपने गृह जिले बाड़मेर के दौरे पर है. इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं. ऐसे ही एक कार्यक्रम में मीडिया के एक सवाल पर उन्होंने वन्यजीवों की रक्षा के प्रति अपना समपर्ण दिखाया और दावा किया कि ज्यादती करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

मंत्री बोले अब वन्यजीवों (Hemaram Chaudhary On Wild Life) के शिकार करने वालों की खैर नहीं है. सबूतों का हवाला देते हुए कहा- विभिन्न तरीकों से शिकारी सबूतों के अभाव में बच जाते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. शिकारियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जाएंगे ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा (Action Against Poachers And Hunters) मिल सके.

चौधरी ने अपने क्षेत्र का उदाहरण ले कहा कि गुडामालानी में हिरणों की संख्या बहुत ज्यादा है. यहां वन्य प्रेमी भी बहुत हैं लेकिन बावजूद इसकी वन्य जीवों का शिकार होता रहता है. मुझे अब यह जिम्मेदारी दी गई है तो मैं एक्शन लूंगा (Minister Hemaram Chaudhary On Hunters). मैं सबसे पहले शिकारियों के खिलाफ (Poachers Would Not Be Spared) वन विभाग और पुलिस को यही निर्देशित करूंगा कि जो भी शिकारी पकड़े जाएं उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा जाएं ताकि कोर्ट में उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके.

हेमाराम चौधरी ने कहा आज मैं बाड़मेर जिले में सभी अधिकारियों की बैठक लूंगा और वर्तमान में जो भी प्रोजेक्ट (Minister Hemaram Chaudhary On Hunters) चल रहे हैं उनके बारे में समीक्षा करूंगा. इन प्रोजेक्ट्स को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करूंगा.