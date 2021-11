बाड़मेर. वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी का कहना है कि उन्हें चिंता है कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, अगर वे इसे अच्छी तरह से निभा नहीं पाए (Hemaram chaudhary tension) , तो लोगों को क्या जवाब देंगे. चौधरी ने यह बात जोधपुर से बाड़मेर (Hemaram Chaudhary first visit to Barmer) आने पर लोगों को संबोधित करते हुए कही.

चौधरी ने कहा जिस तरीके से आज युवाओं ने मेरा स्वागत किया है अब मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, उसे अगर मैं अच्छी तरीके से नहीं निभा पाया, तो आप लोगों को क्या जवाब दूंगा. मंत्री ने आगे कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है यह सबकुछ आप की बदौलत ही है. मैं अब क्या कहूं. यह बायतु की जनता जानती है. क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूं. अब मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं हर व्यक्ति जो कि सरकार से उम्मीद करता है, उसे पूरा कर सकूं. इस दौरान चौधरी ने कहा कि इससे पहले भी दो बार मंत्री रहा हूं, लेकिन ऐसा स्वागत कभी नहीं हुआ.

बता दें कि चौधरी, जोधपुर से बाड़मेर की सीमा में पहुंचे, तो दर्जनों गाड़ियों का काफिला उनके स्वागत का इंतजार कर रहा था. हेमाराम चौधरी (Hemaram chaudhary latest news) के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार उनके साथ कांग्रेस का संगठन (Congress workers now seen with Hemaram Chaudhary) भी नजर आया. इससे पहले कांग्रेस संगठन ने चौधरी से दूरी बना ली थी. आज जिला प्रमुख से लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं ने चौधरी का स्वागत किया.