बाड़मेर. राजस्थान के बाड़मेर जिले में पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार (Drunk woman kills husband in Barmer) दिया. जिसने भी जाटियों के वास इलाके में ये सुना उसके लिए एकाएक विश्वास करना मुश्किल हो गया. बताया गया कि शराबी पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी. आरोपी पत्नी के खिलाफ कोतवाली थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ है. आरोपी महिला से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है.

पुलिस के मुताबिक घरेलू झगड़े के चलते महिला ने अपने पति का गला दबाकर हत्या कर दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मृतक की मां कुंती देवी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दे अपनी बहू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

कोतवाली थानाधिकारी उगमराज सोनी ने बताया कि मंगलवार को शिकायतकर्ता के बेटे अशोक कुमार और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. बात इतनी बढ़ी की बेटे की जान चली गई. महिला का आरोप है कि उसकी बहू ने (Mother In Law Lodges Complain Against Daughter In Law) अपने पति की हत्या (Drunk woman kills husband in Barmer) की है. पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पत्नी से पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने कुछ बातें बताई हैं. उसी आधार पर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी.



पति- पत्नी दोनों को थी शराब की लत: पुलिस के अनुसार अशोक कुमार जो भी थोड़ा बहुत कमाता था उससे शराब पीता था. उसकी पत्नी भी आदतन शराबी है. दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ. पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह हत्या का ही मामला है. एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या !: जाटियों का वास इलाके में ही मंगलवार रात को एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे (Man hangs Self in Barmer) दी. घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

कोतवाली थानाधिकारी के अनुसार शहर के अशोक कुमार (उम्र 38 वर्ष) की मृत्यु की जानकारी मिलने पर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस के अनुसार मृतक के परिजनों की ओर से हत्या का संदेह जाहिर किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या या हत्या को लेकर तस्वीर साफ होने की बात कही जा रही है.

जानकारी के मुताबिक युवक की शादी करीब 7 साल पहले ही हुई थी. वो अपने पिता से अलग उसी घर में छत पर बने हिस्से में रहता था. बताया जा रहा है कि घटना के दौरान मृतक की पत्नी उसके पास मौजूद थी. फिलहाल परिजनों की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.