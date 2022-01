बाड़मेर. राजस्थान के बाड़मेर जिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शिलान्यास और लोकार्पण के दौरान जमकर राजनीतिक देखने को मिली (CM Inauguration Program in Barmer). कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने रिफाइनरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा तो जवाब में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी धारीवाल को नसीहत दे डाली. चौधरी ने कहा कि रिफाइनरी मोदी जी की देन है. इतना ही नहीं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना भाषण शुरू किया तो जमकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पर चुटकी लेते हुए नजर आए (Gehlot took jibe at Kailash Choudhary).

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary targets Dhariwal) ने अपने भाषण के दौरान रिफाइनरी को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि आपकी सरकार ने जो एग्रीमेंट किया था, वह सही नहीं था. उसके बाद हमारी सरकार ने जनता के हित में फैसला लेते हुए रिफाइनरी का काम शुरू करवाया है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है. कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सोनिया गांधी ने रिफाइनरी का शिलान्यास कर दिया था लेकिन सरकार बदलते ही मोदी सरकार वसुंधरा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अटका दिया. जिसके चलते ही प्रोजेक्ट डिलीट हो गया लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब रिफाइनरी के प्रोजेक्ट में फिर से रफ्तार पकड़ ली है (Politics Over Barmer Refinery).

गहलोत ने चौधरी को सुनाई खरी-खरी

आखिर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बारी आई तो CM ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पर कई मुद्दों पर जमकर चुटकी लेते नजर आए. सीएम गहलोत ने कहा कि विकास कार्यों की शुरुआत कोई भी सरकार करे लेकिन उसे रोकना नहीं चाहिए. हमारे विकास कार्यों को तो वसुंधरा राजे रोक लेती हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करते ,हैं आप केंद्र में बैठे हैं. 2006 बाढ़ के दौरान ही आप ने सोनिया गांधी के दौरे के दौरान हुड़दंग किया था, उसी दिन से आप राजनीति में आए थे और आज केंद्रीय मंत्री बन गए हैं. आपने बड़ी छलांग लगाई है भूलिए मत.