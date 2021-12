बाड़मेर. राजस्थान के बाड़मेर में गुरुवार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे (Accident In Barmer) के बाद आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. युवक की हालत बेहद गंभीर होने के चलते उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत (youth died in truck and bike collision) हो गई. इससे नाराज परिजनों ने सड़क पर जाम (Protest after accident in Barmer) लगा दिया. बाद में विधायक मेवाराम जैन (MLA Mewaram on Barmer Accident spot) मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराकर जाम खुलवाया. बताया जा रहा है कि युवक ससुराल से अपने गांव लौट रहा था इसी दौरान हादसा हो गया.

बाड़मेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गड़रा सर्किल शनि मंदिर के पास एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसके बाद उसे आनन-फानन में आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है. गंभीर हालत में उसे जोधपुर रेफर किया गया लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मण राम प्रजापत पुत्र लुणाराम (30 ) निवासी लंगेरा से अपने गांव जा रहा था लेकिन रास्ते में ट्रक से भिड़ंत हो गई. आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जहां से उसे जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया. युवक के सिर, चेहरे और हाथ पर चोटें आईं थीं. जोधपुर ले जाते समय युवक ने दम तोड़ दिया जिससे नाराज लोगों ने रास्ते में जाम लगा दिया. सूचना पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों से वार्ता कर आर्थिक मुआवजे के आश्वासन देने के बाद जाम को खुलवाया गया.

परिजनों की ओर से रिपोर्ट दी जाएगी जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. डीवाईएसपी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद लोगों ने जाम (Protest after accident in Barmer) लगा दिया था. जाम को खुलवाया गया साथ ही उनकी कुछ मांगें थीं जिस पर सहमति बनी है.

सुसराल से गांव लौट रहा था युवक

बताया जा रहा है युवक एक दिन पहले ही अपने ससुराल गया था. आज सुबह वह ससुराल से अपने गांव लौट रहा था. गांव से कुछ ही दूरी पर सामने से आ रहे ट्रक से उसकी बाइक भिड़ गई और उसकी मौत हो गई.