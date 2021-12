बाड़मेर. शुक्रवार (10 December 2021) को जयपुर से जैसलमेर (Jaipur To Jaisalmer) जा रही बस फतेहगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसा स्विफ्ट कार को बचाने के चक्कर (Bus Tried To Save Swift Car And Overturned In Barmer) में हुई. बस सवार और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्विफ्ट कार को बचाने में ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और बस पलट गई. इस हादसे (Road Accident In Barmer) में बस में सवार एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए.

आनन-फानन में कई घायलों को बाड़मेर सिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां पर उनका उपचार चल रहा है. घायल बस कंडक्टर ने बताया कि गाड़ी को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ. चिकित्सकों के अनुसार बस पलटने से घायल हुए पांच यात्रियों को बाड़मेर अस्पताल (Injured Admitted To Barmer City Hospitals) लाया गया है जहां पर का उपचार शुरू कर दिया गया है.

चिकित्सकों के अनुसार 2 यात्रियों के सिर पर चोट आई है. सभी यात्री खतरे से बाहर है.