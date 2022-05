बारां. जिले के नेशनल हाईवे 27 के बाईपास पर सोमवार को भीषण हादसा (Road Accident in Baran) हो गया. फूंसरा रोड हाड़ौती पेनोरमा के पास एक चलती कार मे अचानक आग लग (Fire in moving car in Baran) गई. आग लगने से कार सवार दो लोग जिंदा जल गए. जबकि दो लोगों को वहां आसपास खड़े लोगों ने बाहर निकाल लिया. दोनों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है. कार सवार बारां के खैरूना से कोटा की तरफ जा रहे थे.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और दमकल को मौके पर बुलाया. लेकिन दमकल की टीम आने तक कार जलकर राख हो गई थी. हादसे में दो लोगों की जलकर मौत हो गई तो वहीं 2 जनों को झुलसी हुई अवस्था में बाहर निकाल लिया गया. बारां के पुलिस उप अधीक्षक मनोज गुप्ता ने बताया कि घटना करीब 12:00 बजे के आसपास की है. खैरूना किशनगंज की तरफ से कार में सवार होकर मनीष चौधरी अपने परिवार के साथ कोटा की तरफ जा रहे थे. उन्होंने बारां को क्रॉस किया और बारां बाईपास पर ही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

मनोज गुप्ता ने बताया कि इसके बाद अचानक कार में आग लग गई, जिससे कि उसमें सवार 38 वर्षीय मनीष चौधरी और 2 वर्षीय बच्चा अनिरुद्ध जिंदा ही जल गए. इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पड़ोस में लोग रुके और बचाने का प्रयास भी किया. कार में सवार मनीष चौधरी की भाभी लक्ष्मी और दोस्त सागर भी फंस गए थे, जिन्हें चिल्लाते देख आसपास रुके हुए लोगों ने कांच छोड़ कर बाहर निकाल लिया. बाद में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर उनका उपचार जारी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.