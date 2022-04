बांसवाड़ा. जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र के जेतपुरा काली घाटी गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी. शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है.

थानाधिकारी धनपत सिंह ने बताया नारायण पुत्र मानिया को (Youth commits suicide by hanging in Banswara) उसकी मां ने फिलहाल शादी के लिए मना कर दिया था. इसके बाद उसने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी. करीब 8 घंटे की समझाइश के बाद उसका शव एमजी अस्पताल की मोर्चरी में मंगलवार रात 9 बजे शिफ्ट (Police kept the body in the hospital) किया गया है. थानाधिकारी धनपत सिंह ने बताया कि नारायण का सोमवार को उसकी मां से झगड़ा हो गया था. वह शादी कराने की जिद कर रहा था, जबकि मां ने मना कर दिया था कि अभी शादी नहीं कराएंगे. इससे वह नाराज होकर घर से नहाने के लिए चला गया था. मंगलवार दोपहर सरपंच ने सूचना दी कि उसका शव गांव के बाहर नदी किनारे पेड़ पर लटका हुआ है. पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों को पता चला कि नारायण का शव पेड़ पर लटका हुआ है. इसके बाद सरपंच ने पुलिस को जानकारी दी. पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीण कार्रवाई नहीं करने पर अड़ गए. पूरे दिन समझाइश का दौर चला. रात में मामले की रिपोर्ट दी गई, इसके बाद शव महात्मा गांधी अस्पताल में रखवाया है.

पढे़ं: Pratapgarh Girl Student Suicide Case : प्रतापगढ़ में दसवीं कक्षा की छात्रा का फांसी लगाने का मामला, बाल आयोग ने लिया संज्ञान