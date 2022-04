बांसवाड़ा. जिले में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने (Youth Murdered out of old enimity in Banswara) का मामला सामने आया है. घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है. युवक का शव उसके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर रेहनिया गांव में पड़ा मिला. मौके पर पहुंची पुलिस ने रात को करीब 2:00 बजे शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया है. फिलहाल, पुलिस ने जांच में हत्या होने की पुष्टि की है.

महात्मा गांधी अस्पताल में एंबुलेंस चालक कुलदीप सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात उसे घर से फोन आया कि उसके भाई के साथ कोई घटना हो गई है. ऐसे में पहले वो घर गया जिसके बाद थाने जाकर उसे पता चला कि उसके भाई मोनू उर्फ मनोज सिंह (पुत्र लक्ष्मण सिंह) कि कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी है. मनोज का शव घर से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित रेहनिया गांव में मिला है. पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद करीब 2:00 बजे तक पुलिस जांच में जुटी रही. उसके बाद शव को एमजी की मोर्चरी में लाकर रखवा दिया है. उसने बताया कि उसकी भाई की हत्या पुरानी रंजिश को लेकर की गई है.

बांसवाड़ा में पुरानी रंजिश के कारण युवक की हत्या

मृतक बारात में घोड़े-घोड़ी लगाने का काम करता था: मनोज के परिजनों ने बताया है कि शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों में वो घोड़े-घोड़ी की व्यवस्था करता था. इसी से उसका रोजगार चल रहा था. इस संबंध में कलिंजरा थाना अधिकारी रूपलाल मीणा ने बताया के मोनू नाम के युवक की हत्या हुई है. उसी मामले में जांच की जा रही है. बागीदौरा डीएसपी रामगोपाल रात में ही मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की भी जांच की. साथ ही आसपास के लोगों के बयान दर्ज कराए गए हैं. फिलहाल पुलिस भी पूरे मामले को लेकर बेहद सतर्क है. एक-एक चीज को लेकर के बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है.