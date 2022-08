बांसवाड़ा. गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पहली बार छात्रसंघ चुनाव में हुए. गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी प्रत्याशियों ने सभी पदों पर जीत हासिल की (ABVP won all the posts in Banswara) है.

गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की ओर से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुनील शेरावत ने 180 वोट हासिल किए हैं. जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी राहुल डामोर को महज 82 वोट मिले हैं. तीसरे प्रतिद्वंद्वी भगवती लाल कटारा को 51 वोट ही हासिल हुए. वहीं, एबीवीपी की ओर से उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार नेहा राव ने 193 वोट लेकर जीत हासिल की. उनके प्रतिद्वंद्वी मुन्ना को 106 वोट मिले.

सलोनी टेलर ने 176 वोट लेकर महासचिव बनी. उन्होंने कैलाश चंद को 53 वोटों से हराया. कैलाश चंद को 123 वोट मिले. संयुक्त सचिव पद पर अनिल पटेल ने 221 वोट लेकर अपने प्रतिद्वंद्वी मदनी मुकद्दस खान को 147 वोटों से हराया. मदनी मुकद्दस खान को 74 वोट ही मिले हैं. बता दें कि बांसवाड़ा में एनएसयूआई की ओर से किसी भी पद के लिए कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया था. एनएसयूआई यहां लोकल संगठन एसटीएससी छात्र संगठन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है.

यूनिवर्सिटी ने किए थे कई नवाचार: गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में पहली बार छात्रसंघ के चुनाव हुए हैं. ऐसे में विश्वविद्यालय ने कई नवाचार किए. इस नवाचार के तहत कॉलेज प्रशासन ने बड़े-बड़े चुनाव की तरह प्रत्याशियों को खुला मंच कॉलेज परिसर में ही उपलब्ध कराया, जहां से प्रत्याशी अपनी बात रख सकें. इसके साथ ही उनको वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड करवाया, जिसे वह सादगी को अपने समर्थकों में बांट सकें.