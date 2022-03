बांसवाड़ा. कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो दूसरों के नाम पर लाखों रुपए का लोन लेकर धोखाधड़ी करता (Fraud by taking loan in others name in Banswara) था. इस मामले में बैंक मैनेजर को भी आरोपी बनाया गया है. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि दो आरोपियों की कोविड-19 के दौर में मौत हो चुकी है.

शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने बताया कि वर्ष 2019 के एक प्रकरण में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी और उनके कुछ साथी मिलकर बैंक से लोन लेते थे और धोखाधड़ी करते थे. इस मामले में सिंडीकेट बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक की भी तलाश जारी है. यह कार्रवाई 4 सितंबर को बालू की रिपोर्ट पर की गई है. पीड़ित ने बताया था कि उसके नाम से 4,30,000 रुपए का लोन सिंडीकेट बैंक से कुछ लोगों ने उठा लिया. जबकि उसने कोई लोन नहीं लिया. उसके नाम से जब एक नोटिस आया, तब उसको जानकारी हुई. बैंक ने भी उसकी कोई मदद नहीं की.

इस मामले में नरेश डिंडोर, दिनेश और गौतम डामोर को गिरफ्तार किया गया है. इसी मामले के दो अन्य आरोपी मक्सी और राजेश पटेल की कोविड-19 के दौर में मृत्यु हो चुकी है. अभी तक की पूछताछ में पुलिस ने जो साक्ष्य रिकॉर्ड में लिए हैं, उसके अनुसार बैंक की संलिप्तता भी सामने आ रही है. शहर कोतवाल ने बताया कि अब बैंक से रिकॉर्ड लेकर आगे की जांच की जाएगी. साथ ही तत्कालीन बैंक मैनेजर का रिकॉर्ड लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी. मैनेजर की संलिप्तता के सबूत मिले, तो निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी.