बांसवाड़ा. बांसवाड़ा शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित बजवाना गांव में कोरोमंडल सीमेंट फैक्ट्री में बुधवार सुबह बड़ा हादसा (Big Accident In India Cement Factory Of Banswara ) हो गया. फैक्ट्री के अंदर कुछ टीन शेड्स और अन्य कंस्ट्रक्शन गुड्स (Accident In Coromondel Cement Factory When Tin Shade Falls) गिर गए. अचानक हुए इस हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं. जिन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है.

महात्मा गांधी अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10:30 बजे एक के बाद एक कई एंबुलेंस व निजी वाहनों से घायल मजदूरों को लाया गया. हादसे की सूचना पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी अस्पताल पहुंच गए. घायल मजदूरों को आपातकालीन चिकित्सा कक्ष में रखा गया है. कुछ मजदूरों को वार्ड में और कुछ को ऑर्थोपेडिक वार्ड में शिफ्ट किया गया है.

पुलिस जांच में जुटी: इस हादसे की खबर पुलिस तक पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता अस्पताल पहुंचा और वहां पर घायलों के बयान भी लिए. फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से अधिकृत रूप से कोई भी बयान अब तक कैमरे के सामने नहीं दिया गया है. इस बीच फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े एक बड़े अधिकारी यतींद्र शाह ने बताया कि जाली गिरने के कारण हादसा हुआ है. धूल का गुबार उठने से ज्यादा चोट लगी है. पूरी जानकारी हम दोपहर तक दे पाएंगे.

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया: मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे का पूरा ब्यौरा दिया है. बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में जहां पर मजदूर काम कर रहे थे वहां कुछ कंस्ट्रक्शन और लोहे का टीन शेड नीचे गिर गया. जिससे वहां पर धूल का गुबार उठा और हड़कंप मच गया. ऐसे में कई मजदूर घायल हो गए. इस हादसे में करीब 20 मजदूरों को चोट आई. 10 से ज्यादा मजदूरों को बांसवाड़ा एमजी में भर्ती कराया गया है जबकि कुछ को तलवाड़ा और कुछ को बजवाना में ही भर्ती करा दिया गया है.

ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश के: घायलों के जो नाम अब तक सामने आए हैं उनमें बबलू, आसिफ, नरतू, संजय, श्री भट्ट, कमलेश, रामलाल, अजय, नंदन, विजय वह अन्य है. यह सभी उत्तर प्रदेश के चंदौली के रहने वाले बताए जा रहे हैं. घायलों में एक मजदूर बांसवाड़ा का भी बताया जा रहा है. इसका नाम रामलाल (पुत्र मोला चरपोटा उम्र 30 वर्ष) है. ये मजदूर कियारा गोपीनाथ का गढ़ा के गढ़ी क्षेत्र का रहने वाला है.

धोनी कोरोमंडल सीमेंट रह चुके हैं ब्रांड एंबेसडर: इस फैक्टरी का सीमेंट कोरोमंडल के नाम से बांसवाड़ा व अन्य जगह पर बेचा जाता है. और सीमेंट फैक्ट्री का नाम इंडिया सीमेंट फैक्ट्री (India Cement Factory Of banswara) है. कोरोमंडल के ब्रांड एंबेसडर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रह चुके हैं.