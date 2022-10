बहरोड (अलवर). दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर बहरोड के दहमी के पास होटल हाईवे किंग के स्टाफ (youths were beaten up by hotel staff) के दो युवकों से मारपीट करने के मामले पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. पीड़ित दोनों युवक गांव दुघेड़ा के रहने वाले सगे भाई हैं. मामले का वीडियो भी वायरल कर दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

थाना प्रभारी वीरेंद्रपाल विश्नोई ने बताया कि होटल के स्टाफ ने महज 13 रुपए के लिए (youths were beaten up by hotel staff for Rs 13) दोनों भाइयों की बेरहमी से पिटाई कर दी. यहां कृष्ण कुमार और उसका बड़ा भाई राहुल यादव ने चाय पी जिसका होटल के वेटर ने 53 रुपए भुगतान करने के लिए कहा. उन्होंने स्थानीय होने का हवाला देते हुए 10 फीसदी डिस्काउंट करने की मांग की. पीड़ितों का आरोप है कि वे 40 रुपए देने लगे लेकिन हाेटल के कर्मचारी अभद्रता करते हुए 53 रुपए देने की बात पर अड़ गए.

बहरोड में हाईवे पर मारपीट मामला

थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित कृष्ण कुमार का कहना है कि उन्होंने फोन-पे से बिल का भुगतान भी कर दिया लेकिन होटल कर्मचारियों ने गाली-गलौच करते हुए दोनों की जमकर पिटाई कर दी. पीड़ितों का कहना है कि कहा कि मारपीट का विडियों सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रिश्तेदारों और परिचितों के फोन आ रहे हैं. समाज में हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है.

पुलिस कर रही जांच

थाना प्रभारी वीरेंद्रपाल विश्नोई ने बताया कि सोमवार की रात को होटल हाईवे किंग के स्टाफ की ओर से दो लोगों की चाय के पैसे देने को लेकर मारपीट हुई थी जिसका वीडियो वायरल हो गया था. इस पर पीड़ित कृष्ण कुमार निवाशी दुघेड़ा ने होटल स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. मामले की जांच की जा रही है जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.