अलवर. जिले की 250 छात्राओं के लिए शनिवार का दिन खास रहा. दो सरकारी योजनाओं के तहत इन छात्राओं को स्कूटी (Students got scooty in Alwar) दी गई. अब ये छात्राएं खुद स्कूटी से कॉलेज जाएंगी. साथ ही समाज कल्याण विभाग की तरफ से 2000 दिव्यांगों को पूरे प्रदेश में स्कूटी (scooty for Divyang Rajasthan) देने का काम किया जाएगा. जिससे दिव्यांग आत्मनिर्भर बन सकें.

अलवर के गोरी देवी महाविद्यालय में शनिवार को कालीबाई मेधावी और देवनारायण योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी दी गई. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली मौजूद (Tikaram Julie Alwar Visit) रहे. इस दौरान कॉलेज प्रशासन की तरफ से मंत्री के सामने तीन मांगें रखी गई. जिसमें कॉलेज में पानी की व्यवस्था करने, पीजी के नए कोर्स शुरू करने और कॉलेज में ऑडिटोरियम बनवाने के लिए कहा (college demands from Tikaram Julie) गया.

अलवर में छात्राओं को मिली स्कूटी

इस पर मंत्री ने पानी की समस्या तुरंत समाधान करने का आश्वासन दिया. इसके अलावा अन्य मांगों के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री से बातचीत करके जल्द मांग पूरी करने की बात कही. उन्होंने कहा कि इस संबंध में मंत्री शकुंतला रावत से भी बात की जाएगी. वह भी अपने स्तर पर शिक्षा मंत्री से संपर्क करेंगी.

मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि 3 दिसंबर को समाज कल्याण विभाग की तरफ से 2 हजार दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की जाएगी. यह विशेष स्कूटी दिव्यांगजन के जीवन में नई रोशनी का काम करेगी. स्कूटी मिलने के बाद दिव्यांगजन अपना काम खुद कर सकेंगे. उन्हें आने-जाने में सुविधा होगी. उन्होंने कहा कि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले. इसके प्रयास लगातार किए जा रहे हैं.

इस संबंध में शिक्षा मंत्री से बातचीत की गई है. अलवर को कई नए कॉलेज मिले हैं. मालाखेड़ा कॉलेज में कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और उसको जल्द भवन मिल जाएगा. इसके अलावा अन्य जगह भी नए कॉलेज मिलने से युवाओं को बेहतर शिक्षा मिलेगी. पढ़ाई करने के लिए छात्राओं को अब दूसरे शहर में जाने की जरूरत नहीं होगी.