बहरोड़. जिले में शनिवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत (Road accident in Behror) हो गई. वहीं तीसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है. यह घटना आरटीओ ऑफिस के सामने की है जहां एक खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई. मामले की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर दोनों मृतकों के शवों को अपने कब्जे में लिया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने बताया कि हादसे में गंडाला निवासी अमित कुमार और हर्ष की मौत हो (2 died in Road accident in Behror ) गई. जबकि घायल युवक बहरोड़ (1 injured in Road Accident In Behror) के माजरी का रहने वाला है. हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया. मृतकों के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने बताया कि मृतक हर्ष के पिता की पहले ही मौत हो गई थी ऐसे में वह घर में अकेला था. फिलहाल, पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है. परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा और शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

पढ़ें. Road Accident in Dholpur: बजरी माफियाओं की रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली ने टेंपो को मारी टक्कर... महिला की मौत