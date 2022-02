अलवर. रामगढ़ थाना अंतर्गत पांच साल के मासूम से कुकर्म का मामला (rape with 5 year old innocent Boy) सामने आया है. गंभीर बात ये है कि बच्चे से कुकर्म करने वाले दोनों आरोपी भी बालक ही हैं. दोनों की उम्र भी महज 10 व 12 वर्ष (Police detained two minor rape accused) ही है. घटना शनिवार की बताई जा रही है. मामले में बच्चे के परिजनों ने पड़ोस के ही दो बच्चों के खिलाफ शिकायत की है.

घटना की रिपोर्ट लेकर परिजन शनिवार शाम 7 बजे रामगढ़ पुलिस थाने पहुंचे. घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने नामजद आरोपी बालकों की की तलाश शुरू कर दी और फिर दस्तयाब कर थाने ले आई.

वहीं पुलिस ने आरोपियों को डिटेन कर पीड़ित बच्चे का मेडिकल कराया. परिजनों ने शिकायती पत्र में लिखा है कि उनके पड़ोस में रहने वाले दोनों बच्चे उसके बेटे को खेलने के बहाने घर से बाहर ले गए. श्याम 3 बजे बेटा रोता हुआ घर आया तो पूछने पर उसने आरोपियों का नाम लेकर बताया कि दोनों बालकों ने उसके साथ कुकर्म किया है.

डीएसपी कमल सिंह मीणा ने बताया कि घटना के आरोपी दोनों बालकों की उम्र भी बहुत कम है इसलिए पहले घटना की पड़ताल और पूछताछ करना अति आवश्यक थी. पुलिस ने दोनों बालकों को डीटेन कर लिया है. उन्हें बाल कल्याण बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा. पीड़ित बच्चे का मेडिकल भी करवा लिया गया है.