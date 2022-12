मंत्री टीकाराम जूली

अलवर. जिले में राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' की तैयारी जोरों पर (Bharat Jodo Yatra in Alwar) चल रही है. यात्रा के प्रचार-प्रसार के लिए अलवर के नंगली सर्किल से विधायक व मंत्री टीकाराम जूली ने कमान थाम रखी है. साथ ही क्षेत्र में इलाकेवार प्रचार को रथ रवाना किए गए. इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के व्यापारी नेता मौजूद रहे. वहीं, मंत्री ने कहा कि अलवर में राहुल गांधी की यात्रा ऐतिहासिक (Tikaram Julie take chage of yatra in Alwar) होने जा रही है. 19 दिसंबर को मालाखेड़ा में सभा के बाद 20 दिसंबर को राहुल पैदल यात्रा करेंगे. इसके बाद रामगढ़ क्षेत्र में होने वाले उनके रात्रि विश्राम के कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है. अलवर की जगह राहुल गांधी हरियाणा में प्रवेश करने के बाद विश्राम कर सकते हैं.

मंत्री ने आगे कहा कि यात्रा के दौरान सभी समाज के साथ ही व्यापारी संगठन के नेता भी राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे. इसके लिए विशेष इंतजाम किए (Rahul Gandhi rally in Malakheda of Alwar) गए हैं. साथ ही 40 जगहों पर छोटे मंच तैयार किए जा रहे हैं, जहां राहुल गांधी का स्वागत होगा. उन्होंने कहा कि आज तमाम संगठन आगे आकर राहुल गांधी के स्वागत की बात कह रहे हैं. ऐसे में सभी को मौका दिया जाएगा.

जूली ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ों यात्रा के प्रचार-प्रसार के लिए जिला कांग्रेस की ओर से शहर के प्रत्येक ब्लॉक व गली मोहल्ले में 5 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया (Rahul Gandhi welcomes at 40 places in Alwar ) गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कटीघाटी से अलवर शहर में प्रवेश करेंगे. यह यात्रा कटीघाटी से नांगली सर्किल, भगतसिंह सर्किल, 200 फुट नमन होटल से होते हुए हनुमान सर्किल के रास्ते रामगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगी.

आगे उन्होंने बताया कि केंद्र की दोषपूर्ण नीति और विफलताओं से लोगों को जागरूक करने और देश में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के विरोध स्वरुप इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है. यह सभी रथ शहर के निर्धारित स्थानों पर जाकर संबंधित इलाकों में भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार-प्रसार करेंगे.