अलवर. शहर के मनु मार्ग क्षेत्र के एक मॉल में चलने वाले स्पा सेंटरों पर अलवर पुलिस ने सोमवार (Police raid in Spa Center in Alwar) सुबह छापामार की कार्रवाई की है. इस दौरान स्पा सेंटर से बड़ी संख्या में युवक-युवती पकड़े गए, इनमें नाबालिग भी शामिल हैं. पुलिस ने सभी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. नाबालिक बच्चों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है. साथ ही पुलिस सेंटरों की जांच पड़ताल कर रही है.

डिप्टी एसपी हरि सिंह ने कहा कि पकड़े गए कुछ युवक व युवती नाबालिग हैं. उनके परिजनों को बुलाया गया है. उनसे पूछताछ की गई. जांच के दौरान स्पा सेंटर में पुलिस को छोटे केबिन बने हुए मिले हैं, इनमें गद्दे डाले हुए थे. इसके अलावा यहां आने वाले लोगों को सभी तरह की सुविधाएं मिलती हैं. सुविधाओं के नाम पर स्पा सेंटर संचालक उनसे मोटा चार्ज वसूल रहे थे. पुलिस के अनुसार लंबे समय से स्पा को लेकरह शिकायत मिल रही थी. इसके बाद सोमवार को कार्रवाई की गई.

पुलिस को लंबे समय से स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार की शिकायतें मिल (Prostitution in the name of spa center in Alwar) रही थी. इस पर अलवर पुलिस ने शहर के मनु मार्ग क्षेत्र में एक मॉल में चलने वाले स्पा सेंटर पर एक साथ रेड मारते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया. इस दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में युवक-युवती को हिरासत में लिया है. सभी से पूछताछ की जा रही है.