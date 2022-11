अलवर. भारत जोड़ो यात्रा के तहत अलवर में राहुल गांधी की बड़ी सभा होनी है. इसके साथ ही दो नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन होगा. अलवर के अलावा आसपास के जिलों के हजारों लोग भी जनसभा और यात्रा में (Jitendra singh on Bharat Jodo Yatra in Alwar) शामिल होंगे. यात्रा की तैयारियों को लेकर जिले में कांग्रेस की सोमवार को बड़ी मीटिंग हुई. इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला, मंत्री टीकाराम जूली सहित प्रदेश के कई कांग्रेस नेता (Jitendra Singh statement on Gehlot and Pilot) मौजूद रहे. इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत अलवर की मीटिंग अहम है. लंबे समय से विवादों में चल रहे सचिन पायलट और अशोक गहलोत भारत जोड़ो यात्रा के तहत अलवर में एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे.

जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुरेर से भारत जोड़ो यात्रा अलवर में प्रवेश करेगी. उसके बाद ढिगावड़ा में एक नुक्कड़ सभा होगी और मालाखेड़ा में बड़ी जनसभा का आयोजन होगा. इसमें जिले के अलावा आसपास से भी हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे. उसके बाद अलवर शहर से होती हुई यात्रा रामगढ़ (Bharat Jodo Yatra preparation in Alwar) पहुंचेगी. रामगढ़ में नुक्कड़ सभा होगी और उसके बाद यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी. भारत जोड़ो यात्रा के तहत जिले में तैयारी शुरू हो चुकी है. कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को टारगेट दिए जा रहे हैं. जितेंद्र सिंह पर अलवर की सभा को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है. अलवर की सभा राजस्थान की सबसे बड़ी सभा होगी.

भारत जोड़ो यात्रा पर बोले जितेंद्र सिंह

पढ़ें. भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची दिव्या और कृष्णा पूनिया, राहुल के साथ किया "शक्ति वॉक"

जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में कोई विवाद नहीं है. सभी एक साथ हैं और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से सभी को जोड़ने का प्रयास किए जा रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक मंच पर नजर आएंगे. सचिन पायलट खेमे के विधायकों की ओर से की जा रही बयानबाजी पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सभी को बोलने की स्वतंत्रता है. सब अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आपस में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है. इस मौके पर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि यात्रा को भरपूर समर्थन मिल रहा है. इसलिए भाजपा बौखला रही है और गलत बयानबाजी कर रही है लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है. लाखों लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं.

पढ़ें. गुजरात में गहलोत और पायलट साथ साथ

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है, लेकिन यात्रा अभी अलवर में कब प्रवेश करेगी यह निर्धारित नहीं है. यात्रा के दौरान पैदल मार्च सभा और नुक्कड़ सभा आयोजित होंगी. उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है. राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की सभा मालाखेड़ा में हुई थी. उसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो अब भारत जोड़ो यात्रा के तहत भी राहुल गांधी की टीकाराम जूली के विधानसभा क्षेत्र मालाखेड़ा में ही सभा हो रही है.

कई बार सभा स्थल के बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन मंत्री ने इसमें बदलाव से मना कर दिया. नुक्कड़ सभा व रैली की जगह निर्धारित हो चुकी है. सभी कांग्रेसी नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी जा रही हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा भीड़ व लोग राहुल गांधी की सभा से जुड़ सकें. आयोजन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है.