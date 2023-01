अलवर. सदर थाना क्षेत्र के बिजोपुर गांव में मंगलवार को बकरी को लेकर दो पक्षों में विवाद (Attack on Family Over Goat Dispute in Alwar) हो गया. इस दौरान एक पक्ष ने एक दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी-डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया. घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रामा वार्ड में भर्ती करवाया गया है. मामले की सूचना पुलिस को दी गई है.

बकरी को लेकर हुआ विवाद : घायल कपिल ने बताया कि किशन सहाय जाटव के घर में पास ही (Dispute between two parties Over goat) के एक परिवार की बकरी घुस गई और प्याज खाने लगी. जब उसने बकरी को भगाने का प्रयास किया तो सद्दाम, हुसैन, अब्बास, इमरान, खुर्शीद सहित 6 लोग उसके घर पर आ गए. दोनों पक्षों में बहस हुई इसके बाद उन्होंने लाठी-डंडे से किशन पर हमला कर दिया. उसे बचाने आए परिवार के सदस्यों पर भी ताबातोड़ वार किए गए. घटना में 4 लोग घायल हो गए. इनमें रेवती देवी, तारा देवी, किशन सहाय और कपिल शामिल हैं. सभी को गंभीर हालक में इलाज के लिए सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया.

पहले भी कर चुके हैं मारपीट : मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. घटना के बाद से आरोपी फरार हैं. घायल का आरोप है कि आए दिन समुदाय विशेष के लोग गांव में लोगों से मारपीट करते हैं. विरोध करने पर कई बार लोगों पर जानलेवा हमले कर चुके हैं. लेकिन इसके बाद भी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है. इस संबंध में ग्रामीण कई बार लिखित शिकायत भी प्रशासनिक अधिकारियों को दे चुके हैं.