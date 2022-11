अलवर. बहरोड विधायक बलजीत यादव की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है. विधायक की ओर से सांसद के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले (Behrod MLA case for remark on MP Balaknath) में अब उन्हें न्यायालय में पेश होना पड़ेगा. इस मामले में (Behror MLA Hearing will be held in Rohtak) सांसद की तरफ से मानहानि का मामला रोहतक न्यायालय में दर्ज कराया गया. विधायक ने इस मामले को अलवर बहरोड न्यायालय में शिफ्ट करने के लिए याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. इसके साथ ही न्यायालय ने विधायक को न्यायालय में पेश होने के भी आदेश दिए.

बहरोड विधायक बलजीत यादव ने बीते माह बहरोड पंचायत समिति सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलवर सांसद के लिए अमर्यादित एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था. इस पर अनर्गल आरोप लगाए थे. इस संदर्भ में अलवर सांसद बालक नाथ योगी की ओर से एडीजे कोर्ट रोहतक में विधायक बलजीत यादव के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की गई थी. इसकी सुनवाई रोहतक कोर्ट में जारी है.

इस याचिका के विरोध में बलजीत यादव ने दिनांक अप्रैल माह में सेशन न्यायालय रोहतक में रिवीजन पिटिशन दायर की थी. इसमें बलजीत यादव ने आरोपों को निराधार बताया एवं मामले की सुनवाई बहरोड या अलवर न्यायालय में स्थानांतरित करने का निवेदन किया गया था. इसको माननीय सेशन न्यायाधीश की ओर से खारिज कर दिया गया एवं विधायक बलजीत को निर्देश दिए गए कि उन पर लगे आरोपों की सुनवाई रोहतक कोर्ट में ही होगी. विधायक को यह भी निर्देश दिए गए कि कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित रहें.