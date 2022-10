अलवर. कलाकंद के बाद अब फूल अलवर की नई पहचान (Alwar Marigold Flowers) बन रहे हैं. बड़ी संख्या में किसान फूलों की खेती करने लगे हैं. प्रतिदिन सैकड़ों क्विंटल फूल देश की राजधानी दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव व आसपास शहरों में जाते हैं. अलवर के इन फूलों की गुणवत्ता बेहतर है, जिसके कारण इनकी डिमांड भी अन्य जगहों की तुलना में ज्यादा है. कोरोना के चलते दो साल किसानों को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार फूलों की डिमांड ज्यादा होने के कारण किसानों को फायदा मिल रहा है.

अलवर में कई तरह की गेंदे के फूल लगाए जाते हैं. सभी गुणवत्ता में अन्य जगहों की तुलना में बेहतर हैं. त्यौहार पर फूलों की डिमांड कई गुना बढ़ जाती है. इसलिए इन दिनों किसान खासा खुश है. प्रतिदिन सैकड़ों क्विंटल फूल अलवर से आसपास के विभिन्न शहरों में जाते हैं. देश की राजधानी दिल्ली भी अलवर के फूलों से महक रही है. अलवर के दो हजार से ज्यादा किसान फूलों की खेती में लगे हैं. अनाज, सब्जी की तुलना में फूलों की खेती से किसान को ज्यादा फायदा मिलता है. जल्दी पैदावार के साथ ही किसान को फूलों का नकद भुगतान भी मिलता है.

त्यौहारों के मौके पर रहती है ज्यादा डिमांड : त्यौहारों पर सजावट व पूजा के दौरान (Alwar Flowers Sent to Various Cities) फूल काम में लिए जाते हैं. इसलिए फूलों की डिमांड ज्यादा रहती है. गेंदे का फूल सस्ता होने के साथ ही कई दिनों तक चलता है. सजावट में भी इन फूलों से चार-चांद लग जाते हैं. इसलिए गेंदे के फूल को लोग ज्यादा पसंद करते हैं. अलवर सड़क व ट्रेन मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है. ऐसे में फूल एक जगह से दूसरी जगह भेजने में आसानी रहती है.

किसानों को मिलता है नकद भुगतान : फसलों की पैदावार में कई माह का समय (Flower production in Alwar) लगता है. इस दौरान किसान को ब्याज पर पैसा लेकर खाद, बीज व अन्य चीजों की खरीदारी करनी पड़ती है. फसल के तैयार होने के बाद किसान जब उसे बेचने के लिए मंडी में पहुंचता है, तो फसल के दाम भी किसान को कई महीनों में मिलते हैं. व्यापारी फसल बेचने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार किसान को पैसा देते हैं. लेकिन फूल की पैदावार में किसान को फायदा होता है. कम समय में फूल तैयार हो जाते हैं. इस पर लागत भी कम आती है और इसका भुगतान भी किसानों को तुरंत नकद में मिलता है.

प्रतिदिन कई ट्रक जाते हैं दिल्ली : फूल की खेती करने वाले किसानों ने बताया कि अलवर से प्रतिदिन कई सैकड़ों क्विंटल फूल दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव, फरीदाबाद सहित आसपास शहरों में सप्लाई होता है. प्रतिदिन 10 से 12 गाड़ियां फूलों की जाती है. त्यौहार का सीजन होने के कारण फूलों की डिमांड लगातार बढ़ रही है. कोरोना के चलते 2 साल किसान को खासा नुकसान झेलना पड़ा था. ऐसे में इस साल किसानों ने कुछ राहत की सांस ली है.