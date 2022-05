बिजयनगर (अजमेर). निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिजयनगर तहसील के बरल द्वितीय ग्राम पंचायत के वार्ड नम्बर 6 के वार्ड पंच के लिए उपचुनाव सम्पन्न (by election in Gram Panchayat Baral second in Bijaynagar) हुए. वार्ड पंच के उपचुनाव में मात्र 2 प्रत्याशीयों ने अपना भाग्य आजमाया. ग्राम बरल द्वितीय के राजकीय विद्यालय में मतदान हुआ. मतदान को लेकर निर्वाचन से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी व प्रशासन मौके पर मौजूद था.

बरल द्धितीय ग्राम के सरपंच व वार्ड नम्बर 6 के प्रदेश में हुए चुनाव के समय शिवप्रकाश जोशी चुने गए थे. विगत दिनों उनके निधन के बाद यहां उपचुनाव करवाए गए. उपचुनाव के लिए जहां चुनाव मैदान में मात्र दो ही प्रत्याशी हरिप्रकाश शर्मा ओर इस्लाम ने चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमाया. बरल द्वितीय पंचायत के वार्ड नम्बर 6 में कुल 185 मतदाता हैं. इनमें से 157 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

मतगणना के बाद हरिप्रकाश शर्मा 30 वोटों से (Winner of by election in gram panchayat Baral) विजयी घोषित हुए. हरिप्रकाश को कुल 92 मत मिले व इस्लाम को 62 मत मिले. एक मत नाटो व दो मत खारिज हुए. शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न होने पर बिजयनगर नायब तहसीलदार रामनरेश मीणा ने सभी का आभार जताया है.