बिजयनगर(अजमेर). बिजयनगर थाना क्षेत्र में दो महीने पूर्व हुई चोरी (Revealed theft incident in Ajmer) की वारदात का खुलासा हुआ है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को (Two accused of theft arrested in Ajmer) गिरफ्तार कर 7 तोला सोना और 400 ग्राम चांदी के जेवरात और मोबाइल जब्त किया है.

बिजयनगर थानाधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया लगभग दो महीने पूर्व गोवर्धन कॉलोनी में स्थित एक सूने मकान में चोरी की वारदात हुई थी. आरोपियों तक पहुंचने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया.

इसके बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और साथ ही वारदात के दौरान चोरी हुए मोबाइल के आईएमईआई नंबर की कॉल डिटेल से लेकर हैंडसेट से यूज किए गए मोबाइल नंबर की डिटेल निकाली. डिटेल के आधार पर मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस कर आरोपियों को दबोच लिया गया.

मामले में जसवीर सिंह उर्फ जस्सी और गुरदीप सिंह उर्फ रिंकू को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पंजाब में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया 7 तोला सोना 400 ग्राम चांदी और मोबाइल जब्त कर लिया गया है.