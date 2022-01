किशनगढ़ (अजमेर). जिले के निकटवर्ती गांव भेरवाई में जमीन बाड़े के विवाद को लेकर दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. इस घटना में कुछ लोग चोटिल हो गए (Stone pelting on two sides in Ajmer).

रूपनगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम भेरवाई में सोमवार 17 जनवरी को दो पक्षों में पत्थरबाजी हो गई. विवाद बाड़े को लेकर हुआ. वहीं पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा (Stone Pelting Ajmer Viral Video) है. ग्राम भेरवाई में चरागाह भूमि पर बाड़े पर कब्जे को दो पक्षों में झगड़ा हो गया. जिसमें दोनों पक्ष के लोगों ने आपस में पत्थर फेंके. जिससे पत्थरबाजी में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं (inured in stone pelting Ajmer).

पिछले दिनों रूपनगढ तहसील प्रशासन ने ग्राम भेरवाई में चरागाह भूमि पर कच्चे-पक्के अतिक्रमण को हटा दिया था लेकिन अतिक्रमी वापस चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करके कब्जा कर रहे है. सोमवार बाड़े पर कब्जे को लेकर एक पक्ष के लोग मकान की छत से पत्थर फेंकने लगे. दूसरा पक्ष नीचे रोड से पत्थर फेंकने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. दोनों पक्षों ने थाने में रिपोर्ट दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.