बिजयनगर (अजमेर). जालिया द्वितीय ग्राम के पास स्थित जालिया बांध बिजयनगर-ब्यावर रोड पर अज्ञात कारणों के चलते एक कार अनियंत्रित होकर रोड से लगते हुए सूखे बांध में जा गिरी. इससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो (Car crash after falling in dry dam in Ajmer) गई. कार में सवार 3 व्यक्तियों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दो गंभीर घायल हो गए.

दुर्घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बिजयनगर पुलिस को सूचना दी. ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए बिजयनगर राजकीय चिकित्सालय भेजा गया, जहां से घायलों का प्राथमिक उपचार कर अजमेर रेफर किया गया. मृतक के शव को कब्जे में लेकर बिजयनगर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया. बिजयनगर पुलिस के एएसआई घनश्याम मीणा ने बताया कि कार ब्यावर से देवली की तरफ जा रही थी.

पढ़ें: chambal river car accident : राजस्थान में नदी में गिरी बारातियों की कार, दूल्हे समेत 9 की मौत

इसी दौरान अज्ञात कारणों के चलते कार रोड से लगते हुए सूखे बांध में जा गिरी. कार के हालात और बिखरे सामान को देखते हुए लग रहा है कि कार चार-पांच बार से अधिक बार पटली खाई है. मृतक राजू मुसलमान मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का बताया जा रहा है. दो अन्य गंभीर घायल राजेश नायक व फिरोज कुमार भी उज्जैन जिले के बताए जा रहे हैं. बिजयनगर पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की मदद से बिजयनगर थाने पहुंचाया.