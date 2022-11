अजमेर. जिले में 6 नवंबर को विद्यार्थियों से भरी कार के पलटने से हुए हादसे में एक और विद्यार्थी की मौत से अभिभावकों में आक्रोश फैल गया है. मंगलवार को अभिभावक जेएलएन अस्पताल पर लामबंद हो गए और मृतक के शव को उठाने से इनकार कर दिया. अभिभावकों की नाराजगी को देखते हुए विधायक वासुदेव देवनानी, नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन और पार्षद ज्ञान सारस्वत भी अभिभावकों के समर्थन में आ गए. हादसे में अब तक 2 विद्यार्थियों की मौत हो चुकी है.

ऐसे हुआ हादसा : 6 नवम्बर को अजमेर के कोटड़ा स्थित सेंट्रल एकेडमी के 10वीं से 12वीं तक के 14 विद्यार्थी मसूदा में फुटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए थे. बकरा मंडी के समीप कार अनियंत्रित होकर पलट गई. इसमें एक विद्यार्थी की मौत हो गई थी. जबकि 3 विद्यार्थी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे. शेष कार में सवार 7 विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी.

विद्यार्थियों से भरी कार पलटने का मामला

हादसे में गंभीर रूप से जख्मी तीनों विद्यार्थियों का जेएलएन अस्पताल में इलाज (one more student died in Ajmer Road Accident) जारी था. मंगलवार सुबह इलाज के दौरान 11वीं कक्षा के छात्र अनुज की मौत हो गई. अनुज की मौत से परिजनों में ही नहीं बल्कि अन्य अभिभावकों में भी आक्रोश फैल गया और वह अस्पताल में लामबंद हो गए हैं. अभिभावकों के विरोध को देखते हुए वासुदेव देवनानी, नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन और पार्षद ज्ञान सारस्वत भी अभिभावकों के समर्थन में आ गए.

अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन की मान्यता रद्द करने और स्कूल प्राचार्य एवं सार्वजनिक निर्माण (Car carrying Students Overturned in Ajmer) विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. मृतक के परिजनों का आरोप है कि हादसा होने के बाद भी किसी प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी ने अस्पताल में आकर सुध नहीं ली. अभिभावकों ने मृत विद्यार्थी अनुज का शव उठाने से इनकार कर दिया. मौके पर मौजूद पुलिस अभिभावकों से समझाइश में जुटी हुई है.

बता दें कि हादसे में यश दिवाकर नाम के विद्यार्थी की पहले ही मौत हो चुकी है. वहीं मंगलवार (Protest after One more Student Died in Ajmer) को इलाज के दौरान अनुज की मौत हुई है. वासुदेव देवनानी ने कहा की हादसा स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है. जहां हादसा हुआ था, वहां कंक्रीट बिछी हुई थी. इस कारण कार अनियंत्रित होकर 3 पलटी खाई है. शहर में कई जगह पर सड़कें उधड़ी हुई पड़ी हैं. देवनानी ने कहा कि प्रशासन स्कूल प्रशासन के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं करता है तब तक अभिभावकों के साथ हम बैठे हैं.

लापरवाही पड़ी भारीः स्कूल प्रशासन ने विद्यार्थियों को ले जाने के लिए संख्या के अनुसार परिवहन का संसाधन नहीं किया. बल्कि सेवन सीटर कार में 14 विद्यार्थियों को भरकर वॉलीबॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए मसूदा रवाना कर दिया. खास बात यह रही कि कुछ दूर तक ड्राइवर ने कार चलाई इसके बाद स्कूल के पीटीआई नीरज ने कार दौड़ाई. हादसे के वक्त नीरज ही कार चला रहा था. रामगंज थाना पुलिस ने पीटीआई नीरज के खिलाफ धारा 304 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है.