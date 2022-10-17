वेस्टइंडीज ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला
Published on: 27 minutes ago |
Updated on: 13 minutes ago
Updated on: 13 minutes ago
वेस्टइंडीज ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला
Published on: 27 minutes ago |
Updated on: 13 minutes ago
Updated on: 13 minutes ago
होबार्ट: ऑस्ट्रेलिया में टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) का रोमांच शुरू हो गया. टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आज स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज (SCOT vs WI) के बीच खेला जा रहा है. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.
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