नई दिल्ली : भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच 12 जनवरी को कोलकाता में खेला जाएगा. इससे पहले गुवाहाटी में वनडे सीरीज के पहले मैच में इंडिया टीम ने शानदार जीत दर्ज की थी. लेकिन, टीम इंडिया ने टी20 सीरीज में सूर्यकुमार यादव की ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी थी. इंडिया टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने सूर्या को रिप्लेस कर श्रेयस अय्यर को चांस दिया था. India vs Sri Lanka ODI 2023

रोहित शर्मा की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अय्यर वनडे फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं. इसलिए अब वनडे सीरीज के आज होने वाले दूसरे मैच में भी सूर्या को जगह मिलने की उम्मीद कम है. सूर्यकुमार यादव ने टी20 सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया था. सूर्या ने टी20 के आखिरी मुकाबले में नाबाद शतक भी लगाया था. इसके बावजूद भी सूर्या को पहले वनडे की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. अब कयास लगाए जा रहे है कि सूर्या (Suryakumar Yadav) दूसरे वनडे की प्लेइंग इलेवन से भी बाहर हो सकते हैं. वनडे फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर की ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस भी इसका कारण बन सकती है और अय्यर फॉर्म में भी हैं. हालांकि, अय्यर पहले वनडे मैच में 24 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए थे. इस पारी में उन्होंने 3 चौके और एक छक्का लगाया था. (India vs Sri Lanka 2nd ODI)

श्रेयस अय्यर vs सूर्या

बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया के लिए श्रेयस अय्यर ने शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने मीरपुर वनडे मैच में 82 रनों की दमदार पारी खेली थी. इसके बाद अय्यर ने चटगांव टेस्ट में 86 रन भी बनाए थे. उन्होंने मीरपुर टेस्ट मैच की एक पारी में 87 रन और दूसरी पारी में नाबाद 29 रन बनाए थे. अगर श्रेयस अय्यर का ओवर ऑल वनडे परफॉर्मेंस की बाते करें तो उन्होंने 40 मैचों में 1565 रन बनाए हैं. इस दौरान वे 2 शतक और 14 अर्धशतक लगा चुके हैं. (India vs Sri Lanka 2nd ODI in kolkata)

श्रेयस अय्यर

सूर्यकुमार यादव ने मैच जीतने के बाद खुशी जाहिर की.

