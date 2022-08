नई दिल्ली : वैसे तो एशिया कप की शुरुआत 27 अगस्त को श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच होने जा रही है, लेकिन इस पूरी सीरीज का सबसे दिलचस्प मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान का देखने को मिलेगा. किसी भी क्रिकेट मैच के टूर्नामेंट में जब भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक दूसरे के साथ मैच खेलने की तैयारी करती हैं तो दोनों देशों में क्रिकेट का पारा चढ़ जाता है. मैच के पहले दोनों देश के समर्थक अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की कोशिश करते हैं.

आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि विश्वकप क्रिकेट की तरह एशिया कप में भी भारत की टीम पाकिस्तान (Ind vs Pak in Asia Cup) पर भारी रही है. एशिया कप 2022 के दूसरे मैच में एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान (Ind vs Pak Asia Cup 2022 ) के सामने होगी और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा. मैच के पहले दोनों देशों के खिलाड़ी इस मैच के लिए अपनी तैयारी में जुटे हैं। आज ईटीवी भारत मैच के पहले आपको यह बताने की कोशिश करेंगा कि आईसीसी वर्ल्ड कप की तरह एशिया कप में भी भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान को कब कब करारी मात दी है.

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में अब तक कुल 14 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने 8 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तानी टीम ने केवल 5 मैचों को जीतने में सफल रही है. एक मैच में कोई फैसला नहीं हो पाया.

खन्ना की बैटिंग व जबरदस्त फील्डिंग से पहली जीत

आपको बता दें कि 1984 में खेले गए पहले मैच में भारतीय क्रिकेट टीम में पाकिस्तान को 54 रनों से हरा दिया था. इस मैच में भारत की ओर से पाकिस्तान को जीतने के लिए कुल 189 रनों का लक्ष्य रखा गया था, जिसे भारतीय टीम ने 46 ओवर के इस मैच में सुनील गावस्कर ने कप्तान होने के बावजूद पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी की थी और पारी शुरुआत करने का जिम्मा सुरेंद्र खन्ना और पारकर को दिया था, जिस पर दोनों ने शानदार शुरुआत की और सुरेंद्र खन्ना ने 72 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली थी। इसके बाद जवाब में उतरी पाकिस्तान की टीम भारतीय खिलाड़ियों के बेहतरीन क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी के चलते 39.4 ओवर में 134 रन पर आउट हो गई। इस मैच में मनोज प्रभाकर ने 7 ओवर में 17 रन खर्च किए थे, लेकिन उनको कोई विकेट नहीं मिला था। रवि शास्त्री और रोजर बिन्नी ने तीन तीन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया था। भारतीय खिलाड़ियों के बेहतरीन क्षेत्ररक्षण की वजह से 4 खिलाड़ी रन आउट हुए थे और भारतीय क्रिकेट टीम में एशिया कप का पहला मैच 54 रनों से जीत लिया था.

अरशद अयूब की करामाती गेंदबाजी

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच दूसरा मैच 1988 के एशिया कप में खेला गया था. इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम में पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था. इस मैच में अरशद अयूब ने कमाल की गेंदबाजी की थी और 9 ओवरों में 21 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे. पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हराने के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। बताया जाता था कि एक समय पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 2 विकेट के नुकसान पर 91 रन बना चुकी थी और मैच में भारी स्कोर की ओर आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक खिलाड़ियों को आउट करते हुए अरशद अयूब ने पाकिस्तान को 142 रनों पर समेट दिया. पाकिस्तान की पूरी टीम 42.2 ओवर में आउट हो गई. इस मैच में भारत की ओर से मोहिंदर अमरनाथ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 74 रन बनाए और भारत में 6 विकेट खोकर 40 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया. शानदार प्रदर्शन की वजह से अरशद अयूब को मैन आफ द मैच मिला था. अरशद अयूब ने मैच में रमीज राजा, आमिर मलिक, शोएब मोहम्मद, नावेद अंजुम, वसीम अकरम सहित पांच खिलाड़ियों को आउट किया था.

वीरेन्द्र सहवाग एशिया कप में पारी खेलने के बाद

इसके बाद 1995 में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने भारत को 97 रनों से हराया था जबकि 1997 में खेले गए दो मैचों में कोई रिजल्ट नहीं निकला और मैच बिना गेंद फेंके खत्म करना पड़ा था. 2000 में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने भारत को 44 रनों से हरा दिया था. इसके बाद 2004 में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने 59 रनों से जीत हासिल की.

पांच मैच बाद जीत के हीरो बने सहवाग

भारत को पाकिस्तान पर तीसरी जीत हासिल करने के लिए 2008 तक इंतजार करना पड़ा और यह मैच भारत ने 6 विकेट से जीता. भारत ने पाकिस्तान के द्वारा दिए गए 300 रनों के लक्ष्य को मात्र 42 ओवरों में हासिल कर लिया है. इस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने 95 गेंदों पर 119 रनों की पारी खेली थी, जबकि 69 गेंदों पर 84 रन बनाने वाले सुरेश रैना को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था. सुरेश रैना ने मैच में 3 छक्के और 10 चौकों की मदद से 84 रन बनाते हुए भारत को मैच जीतने के दरवाजे तक पहुंचाया था.

विराट कोहली एशिया कप के दौरान

कोहली की पारी ने जिता दिया मैच

इसके अगले मैच में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया था. 2010 में खेले गए. अगले मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराया. इस मैच में गौतम गंभीर ने 97 गेंदों पर 83 रन की पारी खेली थी और पाकिस्तान के द्वारा दिए गए 268 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया था. इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम में 2012 में खेले गए मैच में 3 विकेट से शानदार जीत हासिल की। इसके बाद अगले मैच में विराट कोहली ने अपने एकदिवसीय करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली थी और 140 गेंदों में 22 चौके और एक छक्के की मदद से 183 रन बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से शानदार जीत दिलायी. इस मैच में पाकिस्तान के द्वारा दिए गए 330 रनों के लक्ष्य को भारत ने 47.3 ओवर में हासिल कर लिया था. इस मैच में रोहित व सचिन ने भी हॉफ सेंचुरी लगायी थी.

इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान से 2014 में खेले गए मैच में 1 विकेट से रोमांचक मुकाबले में हार गई थी. इसके बाद 2016 में खेले गए मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने 5 विकेट से शानदार जीत हासिल की. इस मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 17.3 ओवरों में ऑल आउट हो गई थी और केवल 83 रन बना पाई थी. 84 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने दोनों ओपनर बल्लेबाज 2 रन पर गंवाने के बावजूद विराट कोहली की 49 रनों की शानदार पारी की वजह से यह मैच जीत लिया था.

2018 के बाद नहीं हारा कोई मैच

भारतीय क्रिकेट टीम इसके बाद 2018 में खेले गए दोनों मैचों में पाकिस्तान को करारी हार हुयी है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के द्वारा दिए गए 238 रनों का पीछा कर रोहित शर्मा और शिखर धवन की शानदार शतकीय पारी से आसानी से मैच जीत लिया था. इस मैच में 114 रन बनाकर शिखर धवन आउट हो गए थे, जबकि रोहित शर्मा 111 रन बनाकर नाबाद थे. इसके अलावा दूसरे मैच में पाकिस्तान ने भारतीय क्रिकेट टीम को 163 रनों का लक्ष्य दिया था, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी की वजह से 162 रनों पर सिमट गई थी. भारतीय क्रिकेट टीम में लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच पहले विकेट के साझेदारी में 86 रन जोड़े थे. इस मैच में केवल दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट खोकर 8 विकेट से जीत हासिल कर ली. इस मैच में शानदार गेंदबाजी के लिए भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला था.

