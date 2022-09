नई दिल्ली : भारत में पिछड़े और गरीब छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, बिग डेटा, कोडिंग एवं प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में भविष्य के तकनीकी अवसरों के लिए सैमसंग इनोवेशन कैंपस तैयार करेगा. भारत के 3000 पिछड़े छात्रों के पहले बैच को प्रशिक्षित करने के लिए Samsung और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद (Agreement between Samsung and the Electronics Sector Skill Council of India) के बीच एक समझौता भी हुआ है. समझौता कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajiv Chandrashekhar, Minister of State for Skill Development) की उपस्थित में हुआ.

Samsung ने भारत में अपने सीएसआर प्रोग्राम सैमसंग इनोवेशन कैंपस (CSR program Samsung Innovation campus) को लॉन्च किया है. कैम्पस का लक्ष्य भविष्य की तकनीकों में 18-25 वर्ष की आयु के युवाओं को ट्रेनिंग प्रदान करना और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है. चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी कौशल हैं. कार्यक्रम के लिए नामांकित युवा क्लासरूम और ऑनलाइन प्रशिक्षण से गुजरेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और कोडिंग एवं प्रोग्रामिंग (Artificial Intelligence, Internet of Things, Big Data and Coding & Programming) में से अपने चुने हुए तकनीकी क्षेत्रों में उपयोगी कैपस्टोन प्रोजेक्ट पूरा करेंगे.

इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Union Minister Rajiv Chandrashekhar) ने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में प्रतिभाशाली और कुशल भारतीयों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. Rajiv Chandrashekhar, Union Minister ने कहा, कौशल सिर्फ युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह उनकी समृद्धि के पासपोर्ट की तरह होना चाहिए, जहां दूसरों को रोजगार दिया जा सके और नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें. कौशल जितना अधिक रोजगार देने वाला होगा, छात्र और युवा भारतीय उतना ही अधिक इसकी ओर आकर्षित होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) का मानना है कि डिजिटल अवसर प्रत्येक भारतीय को एक समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए. इसी के साथ प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रयास सिर्फ देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में ही नहीं, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों (Tier 2 , Tier 3 cities universities and institutions) के विश्वविद्यालयों और संस्थानों की ओर से भी किए जाने चाहिए.

सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट एवं सीईओ केन कांग (Ken Kang, President and CEO, Samsung Southwest Asia) ने इस अवसर पर कहा, सैमसंग भारत में 26 साल से अधिक समय से उपस्थित है और देश के विकास में एक प्रतिबद्ध भागीदार की भूमिका निभा रहा है. हम देश के तकनीकी विकास के लिए सरकार के ²ष्टिकोण के साथ मिल कर काम कर रहे हैं. Samsung Innovation campus के माध्यम से, हम युवाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं और भविष्य के तकनीकी डोमेन में उनके लिए अवसर पैदा करना चाहते हैं. इस प्रयास के साथ हमारी कोशिश है कि भारत और तेजी से विकास करे.--आईएएनएस

