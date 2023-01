नई दिल्ली : सैमसंग ने 9499 रुपये की कीमत में 5000 mAh बैटरी वाला एक नया किफायती स्मार्टफोन पेश किया है. टेक दिग्गज का कहना है कि Samsung Galaxy F04 16.55 सेंटीमीटर HD+ display और glossy design के साथ आता है यह दो रंगों- जेड पर्पल और ओपल ग्रीन में 4GB+64GB storage वेरिएंट में उपलब्ध होगा. low price samsung phone . low price samsung galaxy f04 . samsung galaxy price .

Rahul Pahwa, Director, Mobile Business, Samsung India ( सैमसंग इंडिया , मोबाइल बिजनेस निदेशक , राहुल पाहवा ) ने कहा, Galaxy F04 को उन उपभोक्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है जो किफायती कीमत पर फास्ट परफोर्मेन्स चाहते हैं." नया स्मार्टफोन मीडियाटेक पी35 प्रोसेसर द्वारा संचालित है जो 2.3 गीगाहट्र्ज तक क्लॉक कर सकता है.

यह रैम प्लस फीचर के साथ 8 GB RAM के साथ आता है, जो 'बेहतर प्रदर्शन, तेज मल्टीटास्किंग, सहज ऐप नेविगेशन और निर्बाध गेमिंग' प्रदान करता है. कंपनी ने कहा, "रैम प्लस समाधान उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वर्चुअल रैम जोड़ने की अनुमति देता है." इसके अलावा, स्मार्टफोन 1 TB तक के एक्सपेंडेबल स्टोरेज के साथ आता है.

यह Android 12 out of the box के साथ आता है और चार साल के सुरक्षा अपडेट और दो बार ऑपरेशन सिस्टम (OS upgrade) अपग्रेड के साथ आता है, जो इसे फ्यूचर रेडी स्मार्टफोन बनाता है. इसके अतिरिक्त, यह गोपनीयता के लिए फेस अनलॉक की सुविधा देता है और इसमें 13 एमपी प्लस 2 एमपी का डुअल रियर कैमरा और 5 एमपी का फ्रंट कैमरा है. टेक दिग्गज ने कहा कि Galaxy F04 , Samsung.com , Flipkart और चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स पर 12 जनवरी से उपलब्ध होगा. --आईएएनएस

