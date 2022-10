नई दिल्ली: भारती एयरटेल ने शुक्रवार को घरेलू बाजार में 'ऑलवेज ऑन' आईओटी (Internet of Things) कनेक्टिविटी सॉल्यूशन लॉन्च किया. Always On solution में डुअल प्रोफाइल M2M (Machine to Machine) ईसिम शामिल है, जो एक (IoT device) आईओटी डिवाइस को eSIM में विभिन्न मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों से मोबाइल नेटवर्क से जुड़े रहने की अनुमति देता है. एक 'ईसिम' एक सिम कार्ड है जो एक मोबाइल डिवाइस में एम्बेडेड होता है और आपको किसी भी ऑपरेटर से जोड़ सकता है जो ईसिम सेवाएं प्रदान करता है. IoT connectivity solution . esim card always on solution . Internet of things .

एयरटेल बिजनेस निदेशक और सीईओ अजय चितकारा (Ajay Chitkara Director and CEO Airtel Business) ने कहा, "नेटवर्क में हमारी ताकत, आधुनिक और GSMA अनुपालन प्लेटफॉर्म डेटा तक रीयल-टाइम एक्सेस और कस्टम API के साथ समाधान को एकीकृत करने फ्लेक्सिबिलिटी की पेशकश करते हुए एयरटेल बिजनेस को बाजार में खड़ा कर देगा."

इनके लिए है उपयोगी : कंपनी के अनुसार, इसके अलावा, Always On solution वाहन ट्रैकिंग प्रदाताओं, ऑटो निर्माताओं और किसी भी उपयोग-मामले के लिए सबसे उपयुक्त है जहां उपकरण दूरस्थ स्थानों में काम करते हैं जहां सार्वभौमिक कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है. Airtel ने कहा कि एयरटेल अगले कुछ सालों में इस सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप हासिल करना चाहती है. जैसा कि पिछले महीने एक रिपोर्ट में दिखाया गया था कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला Internet of Things (IoT) मॉड्यूल बाजार था, जिसने इस साल की दूसरी तिमाही में 264 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की.--आईएएनएस

