सैन फ्रांसिस्को: टेक दिग्गज एप्पल ने चौथी पीढ़ी के आईपैड को अपने विंटेज उत्पादों की(Apple adds first Lightning iPad to Vintage Products list) सूची में जोड़ा है. यह आईपैड मॉडल लाइटनिंग पोर्ट(lightning port) पेश करने वाला कंपनी का पहला आईपैड था. मैकरियूमर्स के अनुसार, चौथी पीढ़ी के आईपैड को नवंबर में एप्पल ने आंतरिक रूप से इस आईपैड मॉडल को पुराने डिवाइस के रूप में चिन्हित किया था. लेकिन कंपनी ने अब इसे अपने विंटेज उत्पादों की सूची में डाला है. इसके साथ ही एप्पल ने आईफोन 6 प्लस को भी विंटेज उत्पादों(apple added iphone 6 plus to vintage products list) की सूची में शामिल किया है.

बता दें कि चौथी पीढ़ी के आईपैड की घोषणा साल 2012 में की गई थी. यह आईपैड अपने पिछले वर्जन से दोगुना तेज था और इसमें तीन गुना बेहतर ग्राफिक्स थे. वहीं आईफोन 6 प्लस को पहली बार आईफोन 6 के साथ सितंबर 2014 में जारी किया गया था और आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस के लॉन्च के बाद सितंबर 2016 में इसे बंद कर दिया गया था.

पुराने उत्पादों की सूची में ऐसे उपकरण शामिल होते हैं जिन्हें एप्पल ने पांच साल से अधिक समय पहले बिक्री के लिए वितरित करना बंद कर दिया है. एप्पल पुराने उपकरणों के लिए सात साल तक आवश्यक सेवा एवं पुर्जे प्रदान करता है, लेकिन इन डिवाइस की मरम्मत उपलब्धता के अधीन है. एप्पल ने साल 2019 में आईओएस 13 के लॉन्च के साथ आईफोन 6 और 6 प्लस को सॉफ्टवेयर अपडेट देना करना बंद कर दिया था.

(आईएएनएस)