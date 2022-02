.

Rajyasabha live: बजट सत्र का चौथा दिन Published on: 1 hours ago |

Updated on: 18 minutes ago

संसद में बजट सत्र के चौथे दिन (parliament budget session day four) राज्य सभा सांसद ने मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल पूछा. केंद्रीय राज्यमंत्री ने सवाल का जवाब दिया. प्रश्नकाल के बाद राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (rajya sabha president address motion of thanks) पर चर्चा की जा रही है.