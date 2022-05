न्यूयॉर्क : अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास (Indias Consulate General in New York) ने कनेक्टिकट प्रांत की आमसभा में तथाकथित 'सिख स्वतंत्रता घोषणापत्र' (so called declaration of Sikh independence) की वर्षगांठ को मान्यता देने के लिए जारी एक प्रशस्ति पत्र की कड़ी निंदा की है. वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वह वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के साथ मिलकर इस मुद्दे को संबद्ध अमेरिकी जनप्रतिनिधियों के समक्ष उचित तरीके से उठाएंगे.

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा, 'हम अमेरिका में कनेक्टिकट प्रांत की आम सभा के तथाकथित प्रशस्ति पत्र का गैर कानूनी कृत्य के तौर पर निंदा करते हैं. यह कुछ शरारती तत्वों द्वारा आम सभा के नाम का इस्तेमाल उनके कुटिल इरादों के लिए करने की कोशिश है.'

गौरतलब है कि कनेक्टिकट प्रांत की आम सभा ने खालिस्तान समर्थक संगठन 'वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट' को उसके द्वारा घोषित सिख स्वतंत्रता घोषणापत्र की 36वीं सालगिरह को मान्यता देते हुए बधाई दी थी.

(पीटीआई-भाषा)