म्यूनिख : यूक्रेन को लेकर बढ़ते संकट के बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Vice President Kamala Harris) ने शुक्रवार को नाटो की एकता का झंडा बुलंद किया और रूस को चेतावनी दी कि यदि राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन (President Vladimir Putin) यूक्रेन पर हमला करते हैं तो अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी कठोर पाबंदियों के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं.

नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलटनबर्ग (NATO Secretary General Jens Stoltenberg) के साथ बैठक में हैरिस ने संकट के समय गठबंधन द्वारा किए गए कार्यों के लिए उनका धन्यवाद किया. हैरिस ने स्टोलटनबर्ग से कहा, 'हम कूटनीति के पक्षधर हैं और ऐसा ही चाहते हैं क्योंकि यह रूस के साथ हुई हमारी बातचीत बातचीत से जुड़ा है, लेकिन हम इसे लेकर भी प्रतिबद्ध हैं कि, अगर रूस आक्रामक रवैया अपनाता है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि इसको लेकर कड़ी पाबंदियां लगें.' उन्होंने कहा, 'हम जानते हैं कि इस संबंध में गठबंधन (नाटो) मजबूत है.'

ये भी पढ़ें - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन संकट के हल के लिए बातचीत का समर्थन किया

वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने यूक्रेन में जारी संकट के राजनयिक समाधान तलाशने की अपील की है. यहां तक कि रूस के उप विदेश मंत्री ने भी कहा कि सारे प्रयास राजनयिक समाधान तलाशने की दिशा में ही होने चाहिए, लेकिन उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (US Secretary 0f State Antony Blinken) की उस अपील पर कोई जवाब नहीं दिया कि वह स्पष्ट कहें कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करेगा (State it clearly that Russia will not invade Ukraine).

(पीटीआई-भाषा)