लंदन : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रूस के साथ संघर्ष से जूझ रहे यूक्रेन (Ukraine battling conflict with Russia) के पड़ोसी एवं ब्रिटेन के यूरोपीय सहयोगी देशों-पोलैंड और एस्टोनिया के दौरे पर (UK PM visit to Poland and Estonia) मंगलवार को रवाना हो गए. पोलैंड में जॉनसन प्रधानमंत्री माटेउज मोराविएकी के साथ बैठक करेंगे. इसके बाद वह एस्टोनिया की यात्रा पर जाएंगे.

जॉनसन ने कहा, 'आज मैं पोलैंड और एस्टोनिया का दौरा करूंगा, दो देश जो यूक्रेन में मौजूदा संकट से बुरी तरह प्रभावित (impact of ukraine crisis) हैं. हमने ऐसे मूल्यों को साझा किया है जिनकी रक्षा करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानवीय स्थिति बदतर होती जा रही है.'

जॉनसन यूरोपीय सुरक्षा और स्थिरता पर चर्चा करने के लिए एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा कैलास और एस्टोनियाई राष्ट्रपति अलार कारिस से भी मिलेंगे. बता दें कि ब्रिटेन के विदेश सचिव लिज ट्रस द्वारा सोमवार को हाउस ऑफ कॉमंस में रूस के खिलाफ और सख्त प्रतिबंधों की रूपरेखा तैयार किए जाने के बाद जॉनसन की यह यात्रा हो रही है.

बता दें कि रूस-यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध की स्थिति इस कदर खतरनाक हो चुकी है कि बाकी देश भी अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं. दशकों से न्यूटल रहे देश भी अब युद्ध के मोड में आ गए हैं. फिनलैंड, स्वीडन, स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और वेटिकन सहित तटस्थ देश यूक्रेन पर रूसी युद्ध की निंदा करके यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के साथ खड़े हो रहे हैं. जापान, जर्मनी ने भी कदम उठाए हैं.

फिनलैंड उन देशों में से एक है, जिसका नाटो के साथ घनिष्ठ सहयोग है. उसने भी युद्ध की दृढ़ता से निंदा की. वहां की सरकार ने रविवार को यूक्रेन को 2,000 बुलेटप्रूफ जैकेट, 2,000 हेलमेट, 100 स्ट्रेचर के साथ दो आपातकालीन चिकित्सा देखभाल स्टेशनों के लिए उपकरण भेजने का फैसला किया. फिनलैंड ने बड़ी वित्तीय सहायता देने का भी निर्णय लिया है. यूक्रेन और फिनलैंड के बीच राजनयिक संबंधों के हाल ही में 30 साल पूरे हुए हैं.

(भाषा-इनपुट)