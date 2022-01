बगदाद: इराक के दो सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि बृहस्पतिवार को बगदाद के अति सुरक्षित क्षेत्र में अमेरिकी दूतावास (us embassy in baghdad) को निशाना बनाकर कम से कम तीन रॉकेट दागे गए (three rockets were fired at us embassy in baghdad). अधिकारियों ने बताया कि इनमें से दो रॉकेट दूतावास के आसपास गिरे, जबकि एक अन्य रॉकेट नजदीकी आवासीय परिसर में स्थित एक स्कूल पर गिरा.

इस साल की शुरुआत के बाद से इराक में अमेरिकी मौजूदगी (us embassy in baghdad) को निशाना बनाकर सिलसिलेवार ड्रोन और रॉकेट हमले हुए हैं. अमेरिका के उस हमले की दूसरी बरसी के बाद ये हमले हुए हैं, जिनमें ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी मिलिशिया कमांडर अबू महदी अल-मुहंदिस की मौत हो गई थी. अभी यह पता नहीं चल पाया है कि हमले में कोई हताहत हुआ है या नहीं.

इससे पहले, पिछले बृहस्पतिवार को इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर सिलसिलेवार हमले किये गए थे.

पीटीआई-भाषा