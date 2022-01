बीजिंग : दक्षिण पश्चिमी चीन (Southwest China) में एक निर्माणस्थल पर हुए भूस्खलन (Landslide at construction site) में 14 लोग मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए हैं. आधिकारिक खबर में मंगलवार को यह जानकारी दी गई.

खबर के अनुसार गुइझोउ प्रांत के बीजी शहर में सोमवार शाम को हुए भूस्खलन का कारण पता करने का प्रयास किया जा रहा है. प्राकृतिक आपदा के समय मजदूर, अस्पताल के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण (Construction of a training center for the hospital) कर रहे थे.

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की खबर (News of Xinhua news agency) के मुताबिक सारी रात चले बचाव कार्य में एक हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए.

(पीटीआई-भाषा)