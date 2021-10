डकार : सेनेगल के दक्षिणी कैसामांस (Senegal's southern Casamance) प्रांत में एक जबरदस्त विस्फोट (explosion) हुआ है. इस विस्फोट में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई है. वहीं, पांच लोगों के घायल होने की खबर है.

सेने न्यूज ने शनिवार को कहा कि यह घटना शुक्रवार की दोपहर की है, जब कुछ लोग एक गाड़ी में लौट रहे थे. जैसे ही गाड़ी एक खदान के नजदीक पहुंची, वहां जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसमें गाड़ी के परखच्चे उड़ गए.

नतीजतन, छह लोगों की मौत (six people were died) हो गई और पांच अन्य घायल (five more were wounded) हो गए, जिनमें से दो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह खदान नया था या पुराना.

(एएनआई)