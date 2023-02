जया किशोरी The Motivational Speaker, The Spiritual Orator ने इंस्टाग्राम के जरिए खुद को सक्सेसफुल बताया है! फैन्स और श्रोतागणों के बीच जया किशोरी जी के नाम से विख्यात कथावाचक को फॉलो करने वालों की तादाद लाखों में है. सक्सेस को लेकर इन्होंने अनमोल बात फिर जीवन से निराश हताश जनों से कही है. अपना Example दिया है. उन्होंने रील शेयर करते हुए-सफलता का मतलब बताया है. उन लोगों को मोटिवेट किया है जो कोशिश करने से पहले ही हार मान बैठते हैं. आखिर क्या है वो मंत्र, कौन है हमारा वो शत्रु जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है? जानते हैं इस बारे में फेमस कथावाचक के विचार. (साभार- इंस्टाग्राम, फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)