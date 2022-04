मुंबईः फिल्म 'भूल भुलैया 2' का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने इंस्टाग्राम पर अपने कैरेक्टर का मोशन पोस्टर साझा कर फिल्म की एक झलक दिखाई है. पोस्टर में कियारा के सिर पर एक डरावना हाथ हॉरर संकेत दे रहा है. मूवी में कियारा कार्तिक आर्यन और तब्बू के साथ हैं. अपने रोल के विषय में फैंस को कियारा ने अलग अंदाज में बताया. इसमें वह रीत (कैरेक्टर नेम) के बारे में दर्शकों की जिज्ञासा को जगाने के लिए एक छोटा सा खुलासा किया. एक्ट्रेस ने इसी क्रम में कैप्शन लिखा Meet Reet, Don't be fooled She's not so sweet (रीत से मिलो और मूर्ख मत बनो, वह इतनी प्यारी नहीं है).

अनीस बज्मी के निर्देशन में बन रही 'भूल भुलैया 2' ब्लॉकबस्टर मूवी 'भूल भुलैया' की अगली कड़ी है, जिसमें एक्ट्रेस कियारा पहली बार कार्तिक आर्यन के साथ स्क्रीन साझा करेंगी. मूवी को टी सीरीज द्वारा मुराद खेतानी के साथ बनाया गया है. मूवी के पहले भाग में अक्षय कुमार, शाइनी आहूजा, विद्या बालन, परेश रावल, अमीषा पटेल और राजपाल यादव समेत कई कलाकारों ने अभिनय किया था. 2007 की फिल्म में बनी पहली भाग को प्रियदर्शन द्वारा फिल्माया गया था, जो कि 1993 की मलयालम फिल्म 'मणिचित्रथाजु' की रीमेक थी, जिसका निर्देशन फाजिल ने किया था.

यह भी पढ़ें- WooW...तो ये है प्रियंका और निक की लाडली का नाम?

वहीं, कियारा आडवाणी की बात करें तो अभिनेत्री अगली बार वरुण धवन के साथ 'जुग-जुग जियो' में दिखाई देंगी. उसके बाद विक्की कौशल के साथ 'गोविंदा नाम मेरा' में दिखाई देंगी.