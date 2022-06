करौली. करौली जिले के मंडरायल थानाक्षेत्र में कोचिंग के लिए घर से निकली बच्ची का गांव में ही शव मिला (Coaching Girl Murder In Karauli) था. परिवार वालों ने अपहरण कर हत्या की आशंका जताई. जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया. आरोपियों की धरपकड़ तुरंत करने की मांग के साथ परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए. 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद तक अंतिम संस्कार नहीं किया. परिवार वालों से संवेदना जाहिर करने पहुंचे सांसद मनोज राजौरिया भी रात पर धरना स्थल पर मौजूद रहे. यहां स्थानीय विधायक और पंचायती राज मंत्री रमेश मीना भी पहुंचे और समझाइश की कोशिश की.

सात दिनों में गिरफ्तारी का वादा: प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री रमेश मीना धरना स्थल पर पहुंचे (Minister Ramesh Meena In Karauli) और भरोसा दिलाया कि आगामी 7 दिनों में आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. उन्होंने इस बाबत वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए. मंत्री ने सहायता राशि दिलाने की भी बात कही. मीना के समझाने और बहुत कोशिशों के बावजूद ग्रामीण गिरफ्तारी पर अड़े रहे और अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हुए.

सांसद ने दुख में दिया साथ: घटना की जानकारी मिलने के बाद (14 year Old Girl Kidnapped and Murdered in Karauli) करौली धौलपुर सांसद डॉ मनोज राजौरिया भी गांव पहुंचे.उन्होंने धरना स्थल पर मौजूद परिजनों को ढांढस बंधाया. सांसद उनके साथ धरने पर (MP In Protest) बैठ गए. उन्होंने धरना स्थल पर ही बुधवार की रात गुजारी

क्या है मामला?: जानकारी के मुताबिक 14 साल की बच्ची मंगलवार 10 बजे घर से कोचिंग के लिए निकली थी. तय समय पर वापस नहीं लौटी तो परिजन फिक्रमंद हुए और उन्होंने पुलिस में गुहार लगाई. एक दिन बाद ही मंडरायल किले के नजदीक बच्ची का शव मिला. शव को देख अंदाजा लगाया गया कि नाबालिग को किले से धक्का दिया गया जिसके बाद उसने दम तोड़ (Teenager Kidnapped And Murdered In Karauli) दिया. थानाधिकारी ने बताया की घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर ही करौली से FSL टीम को तथ्य जुटाने के लिए बुलाया गया. घटना की सूचना मिलने के बाद करौली से पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

जानकारी में सामने आया है कि लड़की के कॉपी रजिस्टर पेन घटनास्थल से 100 मीटर दूरी पर थे. एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाकर डेड बॉडी को मंडरायल सीएचसी परिसर की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रख दिया है. पुलिस घटना की बारीकी से जांच कर रही है कि घटना को बदमाशों ने क्यो अंजाम दिया (Karauli coaching Girl Murder). घटना से पहले बच्ची के साथ कोई गलत काम तो नहीं हुआ इसे लेकर भी पड़ताल की जा रही है.