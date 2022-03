उदयपुर. उदयपुर के पहाड़ा थाना क्षेत्र में अफेयर की आशंका पर (Man Hits wife Over suspicion of love affair in Udaipur) एक युवक ने अपनी पत्नी और एक युवक को घर में ही बांध मार पीट की. इस दौरान उसने युवक के कपड़े फाड़ दिए और उसके बाल भी काट दिए. इस बीच इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया.पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला के पति को गिरफ्तार किया है.

वीडियो में क्या?: वीडियो में साफ दिख रहा है (Viral Video of Husband hitting wife) कि बेरहम पति ने महिला और कथित प्रेमी को लकड़ी के पिलर से बांध दिया. जिसके बाद लट्ठ और लात घूंसों के ताबड़तोड़ वार किए. पीड़ित व्यक्ति के कपड़े फाड़ दिए उसके पूरे बाल काट दिए. क्लीपिंग में एक बच्चा भी इधर से उधर भागता दिख रहा है. री वारदात को वहां मौजूद किसी शख्स ने कैमरे में उतार कर सोशल प्लेटफॉर्म पर डाल दिया.

पति को पत्नी पर था शक, कथित प्रेमी संग पहले जमकर पीटा

पढ़ें- भीख में कम पैसे मिले तो हैवान बना शख्स, पत्नी और मासूम बच्ची को गर्म लोहे की सलाखों से दागा

ये भी पढ़ें- शराबी पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, जांच में जुटी पुलिस

हरकत में आई पुलिस: जैसे ही वीडियो वायरल (Viral Video of Husband hitting wife) हुआ तो पुलिस हरकत में आई. घटना की सूचना मिलने के साथ मौके पर पहाड़ा थानाधिकारी नागेन्द्र सिंह मय जाब्ते के मौके पर आए . उन्होंने मौका मुआयना किया. पीड़ित की तलाश की और फिर उसकी रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया.

पत्नी पर था शक: आरोपी पति ने बताया कि उसे पीड़ित शख्स और अपनी पत्नी के बीच अवैध संबंधों (Man Hits wife Over suspicion of love affair in Udaipur) का शक था. एक दिन जब पीड़ित उसके घर आया तो उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे बांधकर पीट डाला.

कुछ आरोपी फरार: पुलिस फरार पड़ोसियों की तलाश में है. पूरे मामले में चार लोग आरोपी बताए हैं. जिनमें से 3 फरार हैं. इस हमले में पीड़ितों को गुजरात के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां इनका इलाज चल रहा है.